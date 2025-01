Padovaoggi.it - Azienda Ospedaliera di Padova, il bilancio 2024: crescono ricoveri, interventi e prestazioni

Leggi su Padovaoggi.it

Numeri importanti e tutti in crescita: ildell'è a dir poco significativo.Dati cantano: isono stati 68mila (1.200 in più rispetto al 2023), gli atti operatori sono stati 69mila (1.200 in più rispetto all'anno precedente) mentre le