Ilrestodelcarlino.it - Autista aggredito a Parma: identificati altri due giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 gennaio 2025 – Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati denunciati per l’aggressione a undella Tep, l'azienda di trasporto pubblico di, avvenuta la sera del 13 novembre scorso. Quel giorno stesso un altro minore, di 16 anni, era stato arrestato in flagranza di reato. L', che aveva denunciato l'episodio attraverso un video diffuso alla stampa locale, era stato colpito con un pugno in faccia e aveva ricevuto una bottigliata mentre si trovava alla fermata di un autobus vicino al centro di. L’uomo aveva chiesto ai ragazzi di spostarsi in quanto stavano ostacolando i passeggeri. Il 16enne arrestato subito dopo l’aggressione aveva ricevuto dal gip del Tribunale per i minorenni di Bologna la misura cautelare di permanenza in una comunità nel Parmense. Le successive denunce nei confronti dei due ragazzi di 17 e 18 anni sono il risultato delle indagini condotte dai carabinieri di, che hanno raccolto evidenti prove contro di loro.