Bolognatoday.it - Attività della polizia stradale e giudiziaria: i dati del 2024

Leggi su Bolognatoday.it

Ladell’Emilia-Romagna ha condiviso con la stampa i numeri sulle suenell’anno. Anno, ricordiamolo, in cui a Bologna è entrato in vigore il limite dei 30 chilometri orari per gran parte dell’area urbana. Nella città capoluogo un beneficio in termini di incidenti e.