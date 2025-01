Ecodibergamo.it - Atalanta, Gasp col dilemma attacco: Samardzic favorito, spera anche Zaniolo

Leggi su Ecodibergamo.it

CALCIO. In vista della gara a Udine di sabato 11 gennaio (alle 15) contro i friulani l’ex bianconero è in pole al posto dell’infortunato Retegui nel tridente d’, l’ex romanista è la prima alternativa. In difesa può stare fuori Hien.