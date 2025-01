Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 9 Gennaio 2025. Parte bene Un Passo dal Cielo (23.7%). Niente da fare per Tolo Tolo (11.8%)

Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Undal8 ha interessato 4.247.000 spettatori pari al 23.7% di share (glidell’esordio della settima stagione, il dato di tutte le puntate). Su Canale5 la commedia di Checco Zaloneha appassionato 2.176.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 La furia di un uomo: Wrath of Man intrattiene 996.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Attacco al potere 3: Angel Has Fallen incolla davanti al video 1.114.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 943.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.011.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 914.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 What women want: Quello che le donne vogliono ottiene .000 spettatori con il %.