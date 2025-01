Foggiatoday.it - Arrivano sei nuovi dirigenti medici per il 'Tatarella': pronto un avviso pubblico per il Pronto Soccorso

Due urologi, tre chirurghi ed una pediatra. Sono iassunti dalla ASL Foggia per implementare le dotazioni organiche del Presidio Ospedaliero di Cerignola.Dal 1 Gennaio, i duespecializzandi in Urologia sono in servizio e operativi nella Struttura Complessa.