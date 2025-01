Latinatoday.it - “Appena torno a casa ti uccido”: dopo le minacce del figlio denuncia tutto ai carabinieri

Leggi su Latinatoday.it

l’ultimo messaggio in cui ilminacciava di ucciderla ha deciso di rivolgersi ai: così è stato arrestato in flagranza differita un uomo di 34 anni residente ad Ardea. Per lui l’accusa è di maltrattamenti nei confronti della madre convivente. Secondo quanto ricostruito.