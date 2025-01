Digital-news.it - Antonino Cannavacciuolo su TV8 con Cucine da Incubo: nuove missioni impossibili ogni venerdì

Leggi su Digital-news.it

Per la prima volta in chiaro, su TV8, tornano le avventure dadi, protagonista del nuovo ciclo di episodi dida, da domani, 10 gennaio,, alle ore 21.30.Per, amatissimo e acclamato Chef pluristellato, è arrivato il momento di vestire i panni del “supereroe” delledadi tutta Italia: vere e proprienelle quali visita ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontra i ristoratori e il personale diin cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.Situazioni talmente insostenibili, rese insopportabili da incuria o indolenza, che sembrano destinate inesorabilmente a causare la chiusura delle attività:, con decisione, creatività ed empatia, porta la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione.