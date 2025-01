All'Olimpico Cutrone risponde a Dia, Lazio-Como 1-1

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – L’obiettivo era reagire alla sconfitta nel derby e festeggiare i 125 anni di storia della polisportiva.però la– in 10 uomini dal 58? per un rosso a Tchaouna – deve accontentarsi di un 1-1 contro unche lascia la Capitale in ansia per l’infortunio subìto da Nico Paz, ma con un punto che porta il bottino in classifica a quota 19. E’ un gol dia vanificare il vantaggio di Dia, oggi padrone dell’attacco in assenza dello squalificato Castellanos (fermati dal giudice anche Gila e Zaccagni). Le assenze però spiegano solo in parte alcuni dei problemi già visti durante la stracittadina. Tra questi c’è l’approccio alla gara, considerando che solo il Verona (otto) ha concesso più gol dellanel primo quarto d’ora di gioco nell’attuale Serie A (sette).