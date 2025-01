Ilrestodelcarlino.it - All'alt dei carabinieri bisogna fermarsi

Vogliamo dire le cose come sono? Caso Ramy, il ragazzo morto dopo un inseguimento: brutta cosa sehanno speronato lo scooter, oltre a commenti fuori luogo. L'indagine in corso farà chiarezza. Ma ai ragazzi va detto che il casco lo si allaccia, non è un berretto, e quando le forze dell'ordine intimano l'alt, ci si ferma. Io mi sono sempre fermato e sono ancora al mondo! Franco Favretto