Iltempo.it - Al via 'Pillole di consapevolezza', con 'istruzioni per l'uso' dei farmaci in 5 lingue

Leggi su Iltempo.it

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Sono molti i dubbi e i timori sull'assunzione deied è normale fare confusione su come e quando assumerli, su come conservarli e sulle possibili interazioni con altri medicinali. Si possono spezzare le compresse? Come faccio a non dimenticarmi di prendere le medicine? Se un farmaco è scaduto da poco, non si può più utilizzare? A queste domande da oggi si potrà avere una risposta semplice e chiara grazie alla campagna nazionale di educazione e informazione 'diper l'uso', promossa da Boehringer Ingelheim, realizzata in collaborazione con Fofi, Federazione ordinisti italiani e Federfarma, disponibile online e in 6milae. Non è facile pianificare l'assunzione di terapie che talvolta possono essere complesse e prolungate nel tempo - si legge in una nota - perché, soprattutto nei pazienti anziani e nelle persone che convivono con una o più patologie croniche, vengono prescritti dal medico fino a 6 o piùda assumere insieme ogni giorno.