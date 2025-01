Padovaoggi.it - Al Teatro San Carlo "Turbodizel"

Autofficina Autolampo: un’altra dura giornata di lavoro che inizia senza voglia di lavorare. Per Cesare non sarà facile far ripartire la sua macchina strampalata, come lui. Ma una soluzione si trova sempre: a suon di esplosioni, aria, fuoco, bolle straordinarie e strane abilità! Perfino i musoni.