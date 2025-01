Forlitoday.it - Agricoltura, l'assessora Bassi: "Dai dem solo parole, solo FdI ha messo risorse per il settore primario"

Leggi su Forlitoday.it

"La nostra amministrazione comunale ha come priorità lo sviluppo e la floridità del, come confermano i contributi erogati ad Agrifidi, in fase di rinnovo per il 2025,e la riattivazione della consulta agricola". A parlare è l'assessore all'del Comune di Forlì, Emanuela.