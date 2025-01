Cataniatoday.it - Aggredisce l'ex compagna tentando di strangolarla, 24enne arrestato dai carabinieri

Leggi su Cataniatoday.it

Una 29enne di Mirabella Imbaccari , in preda al terrore, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per salvarla dalle ire dell’ex compagno, che è stato poidai. Come riferito dalla vittima all’equipaggio intervenuto, intorno alle 13, l’ex.