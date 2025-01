Palermotoday.it - Aeroporti, Palermo inizia in crescita gennaio: nel 2024 Roma e Parigi le destinazioni più gettonate

Inizio anno sprint per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di. L’andamento dei primi dieci giorni di, infatti, conferma il trend didel 9% di passeggeri in transito e del 5,5% di voli rispetto allo stesso periodo dele un riempimento medio di passeggeri per.