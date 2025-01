Modenatoday.it - Aceto Balsamico Tradizionale: a Maranello due serate tra storia, curiosità e assaggi

Leggi su Modenatoday.it

Dudedicate all', tra: sono in programma adue appuntamenti per conoscere e gustare l'"oro nero". Il ComitatoTipico, con il patrocinio del Comune di, propone duedi incontro di divulgazione econdotte da.