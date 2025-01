Liberoquotidiano.it - Accusa Theo Hernandez di stupro? "Sei mesi di carcere": per la modella finisce malissimo

Un tribunale spagnolo ha condannato a seidiunaper aver presentato una denuncia falsa contro il calciatorendolo, senza prove, di abusi sessuali ai suoi danni: lo riportano l'agenzia Efe e altri media iberici. L'episodio, rivelatosi inventato, risaliva a giugno 2017, quando il francese giocava nelle fila dell'Alaves in prestito dall'Atletico Madrid, circa un mese prima di essere acquistato dal Real Madrid. Lae il giocatore si erano visti in una discoteca di Marbella: secondo la sentenza, i due ebbero un rapporto consenziente e non ci fu nessun abuso da parte del calciatore, come invece sostenuto dalla donna. Secondo la corte, lei decise poi di denunciareper vendicarsi del fatto che non avesse accettato di seguirla a casa sua in un secondo momento, "approfittando della notorietà" del calciatore.