Accadde oggi 10 gennaio | Antonio Valentin Angelillo ed altre ricorrenze

10edSul numero della rivista ‘La Roma’ del2018 Paolo Marcacci scrisse: “C’è la Roma dove militano già Pedro Manfredini e Francisco Lojacono, che parlano i suoi medesimi linguaggi: quello tecnicamente sopraffino in campo, inimitabile per la raffinatezza dei fondamentali e per la dedizione al culto della giocata proficua e irridente; quello ispanico e striato di malinconia della terra di origine“. Il 101965metteva a segno l’ultima rete con la maglia giallorossa.Nel giorno dell’explicit realizzativo in Serie A di Carlo Galli, il quale aveva indossato la casacca romanista nel decennio precedente. Era soprannominato ‘Testina d’oro’. Compiesettant’anni l’allenatore Piero Braglia, il quale da calciatore disputò 140 partite nel massimo campionato tra Fiorentina e Catanzaro.