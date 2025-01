Forlitoday.it - A primavera partono i lavori per uno studentato universitario da 120 posti nell'ex scuola in centro storico

Leggi su Forlitoday.it

Il 2025 sarà l'anno di partenza deiper trasformare l'exdi via Giorgina Saffi - un plesso un tempo della Provincia e utilizzato per ospitare l'Istituto tecnico femminile e poi Itas "Saffi" - in unoda 120, distribuiti in 102 camere. Insi dovranno vedere.