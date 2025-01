Quotidiano.net - A gennaio 2025, le imprese italiane cercano 497.400 lavoratori

lequasi mezzo milione di(497.400). Per un totale di circa 1,4 milioni nei primi tre mesi del, con una difficoltà di reperimento stabile, con almeno un'assunzione su due. È quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall'Unione europea, che elabora le previsioni occupazionali di. Cresce di più la domanda di lavoro nelle aziende turistiche, con 16mila assunzioni in più rispetto adello scorso anno (per un totale di 67mila entrate). Segue il commercio (+2mila sul 2024, complessivamente 77mila). In flessione, invece, industria manifatturiera e servizi alle(entrambi -12mila unità).