A che ora il biathlon oggi in tv, sprint maschile Oberhof 2025: starlist, programma, streaming

Venerdì 10 gennaio, proseguirà ad, in Germania, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-di: alle ore 14.20 si terrà la 10 km, con l’Italia che sarà protagonista con 6 azzurri.A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, Elia Zeni con il 14, Lukas Hofer con il 24, Didier Bionaz con il 33, Tommaso Giacomel con il 54, Patrick Braunhofer con il 55 e Marco Barale con il 63. Nel complesso saranno 100 gli atleti al via.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della 10 kmdella Coppa del Mondo disarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport., Rebecca Passler terza nelladi IBU Cup ad Arber.