Romatoday.it - 27esima Sagra della Polenta

Leggi su Romatoday.it

Domenica 26 Gennaio 2025 si terrà laa Vallinfreda, in provincia di Roma. La manifestazione si svolgerà in piazza del Mercato a partire dalle 12.preparata secondo la tradizione, servita su scifette in legno e accompagnata da panino con salsiccia cotta alla.