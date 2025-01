Bolognatoday.it - "West Side Story – Il Musical": emozioni e una grande colonna sonora

Leggi su Bolognatoday.it

Il, nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo che ne firma anche la regia, si annuncia come una delle novità più attese della prossima Stagione del Teatro EuropAuditorium di Bologna. L'appuntamento è per il 25 gennaio alle ore 21.00 e per i.