Genovatoday.it - Waterfront, firmato il contratto per un albergo a 5 stelle

Leggi su Genovatoday.it

Una mozione sui luoghi di socialità, poi bocciata con 13 sì e 18 no anche per via di quello che il vice presidente dell'aula, Federico Bertorello, ha definito un "voto politico", ha suscitato un vivace dibattito in sala rossa a Palazzo Tursi, dove, giovedì 9 gennaio 2025, si è riunito il.