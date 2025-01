Leccotoday.it - Vuoi diventare accompagnatore di media montagna? Ecco il corso che fa per te

Leggi su Leccotoday.it

La tua passione è lae sogni di trasmetterla anche agli altri?un'opportunità da non perdere.È stato pubblicato infatti il bando per il nuovodi formazione per Accompagnatori di2025/2026 del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia. Le iscrizioni alle.