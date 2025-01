Unlimitednews.it - Vicenza, scoperti 10 lavoratori in nero di cui sei clandestini

(ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno effettuato un accesso presso un laboratorio tessile sito a Rossano Veneto (VI) e riconducibile a una ditta individuale avviata nel mese di marzo 2024 e gestita da una cittadina di nazionalità cinese. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle del Gruppo di Bassano del Grappa hanno identificato 10“in” di nazionalità cinese e pakistana, di cui 6 sono risultati privi del permesso di soggiorno. Denunciato alla medesima Autorità Giudiziaria anche il datore di lavoro, titolare della ditta individuale, per aver occupato alle proprie dipendenzestranieri – extra comunitari – privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Ispettorato territoriale del Lavoro, unitamente allo Spisal, ha inoltre disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, stante la presenza di personale inin misura superiore al 10% di quello presente sul posto, nonché la presenza di carenze relative alla documentazione prevista in materia di sicurezza sul posto di lavoro.