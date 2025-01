Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 17:15

DEL 9 GENNAIO ORE 17.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLASUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, TRA LO SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUDCI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE SONO PRESENTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSULLA NETTUNENSE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINADA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.