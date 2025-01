Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 09:45

9 GENNAIO ORE 09.35 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONE SUD TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO VERSO IL GRA.RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS, E IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO E’ IN MIGLIORAMENTO.CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI NELLE DUE DIREZIONI.DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24 PER UN INCIDENTE ALTEZZA BUFALOTTA.PER IL TRASPORTO FERROVIARIO:FINO A MARTEDì 4 MARZO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA LINEA FIRENZE-,ALCUNI TRENI FRECCIAROSSA E FRECCIARGENTO CHE PERCORRONO LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE –SUBISCONO MODIFICHE DI ORARIO CON POSSIBILI ALLUNGAMENTI DI PERCORRENZA FINO A 10 MINUTI O NON FERMANO ATIBURTINA.