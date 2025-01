Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 08:45

Leggi su Romadailynews.it

9 GENNAIO ORE 08.35 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BIS, DOVE SI TRANSITA SU DI UNA SOLA CORSIA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE.SULLA TIBURTINA AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE E DI SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E GIARDINETTI NELLE DUE DIREZIONI.SULLA NETTUNENSE CI SONO CODE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24, TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E COLOMBO.STESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.