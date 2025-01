Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 08:15

Leggi su Romadailynews.it

9 GENNAIO ORE 07.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO:AUTO IN CODA SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE GRA.RALLENTAMENTI VERSO: SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITà DI MALBORGHETTO E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO.CI SPOSTIAMO A SUD: CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A.TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA FRA TRIGORIA E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO IL GRA.SUL RACCORDO ANULARE, AUTO IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA.FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.