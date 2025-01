Venezuela, arrestata leader opposizione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.35 Ladell'na, Maria Corina Machado, è stataal termine della manifestazione di protesta convocata a Caracas alla vigilia dell'insediamento del presidente, Nicolas Maduro,accusato di aver truccato le elezioni per ottenere un terzo mandato. Lo riferisce su X il partito della stessa Machado,Vente.Le forze dell'ordine l'avrebbero fermata mentre si allontanava dal corteo. Machado non appariva in pubblico dallo scorso agosto.