Salernotoday.it - Vaga per una notte al freddo, i vigili del fuoco salvano un 88enne a Sicignano degli Alburni

Tanta paura aper un uomo di 88 anni, che ha trascorso tutta lacamminando per strada finendo anche in alcuni dirupi. Per fortuna è stato trovato e tratto in salvo. Importante la task force di soccorso. L'uomo è stato trovato e savlato daideldel.