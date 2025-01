Ilgiorno.it - Va rilanciato il laghetto: si cercano idee

Leggi su Ilgiorno.it

Si cerca un progetto per riaprire ildi Nerviano. Ildi Cantone, parte del parco locale di interesse sovracomunale del Roccolo, è chiuso al pubblico dall’inizio del 2023, fatta eccezione per una recente apertura straordinaria in occasione di un anniversario. Da allora, la gestione dell’area è rimasta vacante. Alla vigilia di Natale, il Plis ha pubblicato un avviso sul suo sito, annunciando la ricerca di proposte progettuali per la gestione dell’area. L’Ufficio di Direzione invita gli interessati a presentare progetti che rispettino le normative vigenti, con particolare attenzione al Piano di Governo del Territorio, che classifica l’area come spazi pubblici e di interesse pubblico. Particolare valore sarà attribuito ai progetti con finalità ambientali, storiche, culturali e sociali.