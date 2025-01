Lapresse.it - Usa, media: Trump ha presentato piano per 100 ordini esecutivi

Leggi su Lapresse.it

Il presidente americano eletto, Donald, e i suoi consiglieri avrebberodurante un incontro con i rappresentanti repubblicani al Senato unper 100. Lo riporta Axios. Secondo quanto riferito da due fonti presenti nella sala, ai senatori sarebbero state fornite in anteprima alcuni di quelli che, a loro detta, sarebbero stati 100.Stephen Miller, storico consigliere diper l’immigrazione, avrebbe parlato approfonditamente di come intendono usare il potere esecutivo per affrontare la questione dei confini e dell’immigrazione a partire dal primo giorno. Non è chiaro se si tratterà didi carattere tecnico o, più in generale, di misure esecutive adottate dao dalle agenzie federali.