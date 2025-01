Lapresse.it - Usa, gli incendi boschivi in ??California visti da un aereo passeggeri

Leggi su Lapresse.it

Almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite a causa deglifuori controllo che stanno devastando l’area di Los Angeles, in. A decine di migliaia di residenti è stato ordinato di evacuare la zona, mentre le fiamme continuano a divorare abitazioni e attività commerciali e le strade cittadine e le autostrade dell’area sono invase dal fumo.Anthony Marrone, capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, ha affermato che la contea e i suoi 29 dipartimenti dei vigili del fuoco “non sono preparati per questo tipo di disastro così diffuso” e che non c’è sufficiente personale per gestire gli