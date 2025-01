Vanityfair.it - Un'idea per la testa: tutto il fascino dello stile Old Hollywood, le ispirazioni da star

Caschetti bouncy ispirati alle grandi dive di, onde glam, acconciature vaporose. Nell'aria si registra una certa nostalgia per il passato e per gli hair look che hanno contrassegnato le varie epoche. Ecco qualche ispirazione per iniziare a entrare nel mood