Torinotoday.it - Un uomo aggredisce i carabinieri, una donna si scaglia contro il vigilante con un mazzo di chiavi: arrestati dopo il furto

Leggi su Torinotoday.it

Bottino totale da circa 300 euro in generi alimentari poi le manette per due ladri che hanno colpito lo stesso pomeriggio in due differenti supermercati di Torino. Prima unha aggredito iintervenuti poi unasi ètailcon undi, prima.