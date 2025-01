Tpi.it - Un passo dal cielo 8: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione della fiction

Undal8: trama, anticipazioni, cast, attori, personaggi, quante puntate, episodi, location, streaming, Rai 1Undal8 è lain onda su Rai 1 in prima visione dal 9 gennaio 2025 alle ore 21.30. Si trattaserie con protagonisti Enrico Ianniello e Giusy Buscemi. Insono previste sei puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.Anticipazioni e tramaL’ottavaracconta un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, con uno sguardo pieno di speranza. I fratelli Nappi sono ormai una coppia perfettamente consolidata nelle indagini: Vincenzo (Enrico Ianniello) è sempre un vicequestore generoso, scaltro e ligio al dovere, e Manuela (Giusy Buscemi) ha intanto affinato le sue abilità nello studioprossemica, diventando una risorsa sempre più importante per la squadra.