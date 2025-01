Tpi.it - Un passo dal cielo 8: quante puntate, durata e quando finisce

Undal8:sono previste per Undal8? In tutto andranno in onda seiciascuna delladi circa 100 minuti. Rai 1 ne manda in onda una a settimana, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione dovrebbe essere previsto per il 20 febbraio, considerando che il 13 c’è Sanremo. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).Prima puntata: 9 gennaio 2025Seconda puntata: 16 gennaio 2025Terza puntata: 23 gennaio 2025Quarta puntata: 30 gennaio 2025Quinta puntata: 6 febbraio 2025Sesta puntata: 20 febbraio 2025Ma quanto dura () ogni puntata di Undal8 su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,30 e terminerà alle ore 23,30. Lacomplessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).