Davidemaggio.it - Un Passo dal Cielo 8: anticipazioni seconda puntata di giovedì 16 gennaio 2025

Enrico Ianniello e Giusy Buscemi tornano ad interpretare i fratelli Vincenzo e Manuela Nappi, ormai entrambi protagonisti di Undal8. Nelle nuove sei prime serate lui dovrà fare i conti con dei grossi cambiamenti nel privato, mentre lei dovrà fare chiarezza sul suo rapporto con Nathan (Marco Rossetti), il tutto mentre si approcciano alle new entry e indagano a più non posso tra gli splendidi monti di San Vito. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.Undal8:di16Vincenzo in crisiS8 – E2 La malga dell’alba: Marianna Vanoni, una giovane veterinaria, viene trovata senza vita in un sentiero di montagna. I sospetti ricadono su Marco Rho, un vecchio pastore, denunciato dalla vittima per stalking.