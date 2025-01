Padovaoggi.it - Un debito con la giustizia per droga, arrestato all'agenzia delle Entrate

Leggi su Padovaoggi.it

Come niente fosse, si è recato all'ufficiodi Padova per espletare alcune pratiche di sportello. Grazie ad un provvidenziale controllo dell'Arma è statoin esecuzione di un ordine di cattura internazionale. I carabinieri del Radiomobile hanno messo le manette ai polsi in.