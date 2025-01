Europa.today.it - Un costoso flop, Van Hooijdonk torna in Olanda: per l'attacco del Cesena arriva La Gumina

E' già finita l'esperienza di Sydney Vanal, manca solo l'ufficialità, che arriverà in giornata, per sancire il passaggio dell'attaccante al Nac Breda. Per lui si tratta di un ritorno nella squadra neopromossa in prima divisione olandese, un campionato probabilmente più consono.