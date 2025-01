Latinatoday.it - Un "Avvocato di strada" accanto ai fragili: in un anno 100 pratiche per dare assistenza ai senza dimora

Leggi su Latinatoday.it

Lo sportello di Latina ha aperto i battenti unfa, sessantesimo in Italia da quando, nel 2021, l'associazione "di" è nata a Bologna. L'obiettivo è fornire consulenza elegale ai piùe vulnerabili, a chi vive in, a chi non ha niente, neppure strumenti.