Lanazione.it - Un anno di notizie con La Nazione . Super-abbonamenti per carta e digitale

Leggi su Lanazione.it

Unintero insieme a Laper conoscere ledal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E’ l’opportunità offerta dalla campagna2025 che propone una varietà di formule, tutte accattivanti escontate che valorizzano in un’unica offerta, accanto al giornale di, anche il quotidiano in formatoe l’accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull’evoluzione delle. Più nei particolari, le due proposte di quest’comprendono entrambe l’abbonamento al giornale di(con la formula dei coupon per ritirare la propria nell’edicola preferita) insieme all’abbonamento tutto, ovvero l’edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l’accesso illimitato alle, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de la