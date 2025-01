Liberoquotidiano.it - Ue: Tajani, 'Ue e Usa hanno interessi comuni, Musk parla da privato cittadino'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Europa e Usa sono due facce della stessa medaglia, l'Occidente.e devono avereobiettivi se non vogliamo indebolirci: lavoreremo bene con l'amministrazione Trump. Europa e America devono rimanere alleate: è il nostro destino, è la nostra forza". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio, riferendosi alle ingerenze dinelle politiche interne dei Paesi europei. "A oggi- sottolinea - è une un grandissimo imprenditore, quando sarà al governo è ovvio che dovrà misurare le sue dichiarazioni". "Poi, per quanto riguarda il sistema dicazioni satellitari della sua azienda - aggiunge- è un altro discorso, una scelta tecnologica che deve fare lo Stato italiano.