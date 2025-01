Calcionews24.com - Udinese Tchatchoua: primi contatti con il Verona, le ultime

Leggi su Calcionews24.com

con il: ecco quanto chiedono gli scaligeri per il terzino destro L’ha messo nel mirino Jackson, esterno destro del. Come riportato da Gazzetta.it, le due dirigenze hanno avviato ilo scorso sabato in occasione della sfida al Bentegodi finito 0-0. Non è ancora arrivata un’offerta .