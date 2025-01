Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, importante restare uniti, folle mollare ora

Francoforte (Germania), 9 gen. (LaPresse) – “Un nuovo capitolo inizia per l’Europa e il mondo tra undici giorni. Dobbiamo lavorare insieme ancora con più impegno. In quasi tre anni di guerra su vasta scala, abbiamo dimostrato che quando ci uniamo nessuno è troppo piccolo per avere un impatto reale sulla storia. E abbiamo fatto tanta strada. Sarebbeora e non continuare a costruire colazioni per la difesa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in apertura dei lavori della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’a Ramstein.