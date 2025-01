Ilgiorno.it - Uccide il compagno a coltellate: Stella Boggio ottiene gli arresti domiciliari a casa dei genitori

Monza, 9 gennaio 2025 – Va aglidei, la trentatreenne che ha ucciso con una coltellata al petto ilMarco Magagna, 38 anni, nelladella donna a Bovisio Masciago. L'ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Marco Formentin, che stamattina ha tenuto l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri, doveè arrivata dal carcere di San Vittore. RADAELLI -guzzi monza l uscita didal tribunale La trentatreenne ha parlato, spesso interrotta dal pianto, per poco più di un'ora, ribadendo la sua versione sulla legittima difesa messa in atto dopo un'aggressione ricevuta dalin seguito all'ennesima lite violenta che accadeva quando il 38enne, molto geloso, eccedeva con gli alcolici.