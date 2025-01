Cataniatoday.it - Tutela dei minori, due anni di attività delle Equipe multidisciplinari integrate

Leggi su Cataniatoday.it

Domani, 10 gennaio, alle ore 15.00, presso il Museo Diocesano di Catania (Piazza Duomo, Via Etnea, 8), l’Asp di Catania, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Catania, a duedall’istituzione(EMI), presenta lo stato dell’arte sulla.