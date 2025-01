Viterbotoday.it - Truffatrice seriale ai domiciliari per un anno e cinque mesi

I carabinieri di Graffignano hnotificato a una 49enne il provvedimento cumulativo di esecuzione per espiazione della pena di undi reclusione in regime di detenzione domiciliare. Emesso dalla procura di Viterbo, comprende condanne per diversi episodi di truffa commesse.